Bayburt’ta Yüksek Kesimlere Kar Yağdı: Kop Dağı'nda Mücadele

Bayburt’ta Yüksek Kesimlere Kar Yağdı
Aralık ayının gelmesiyle birlikte Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü bölgede yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgeden manzaralar
Aydıntepe ilçesine bağlı Soğanlı Dağlarındaki yaylalar sabaha kar manzarasıyla uyanırken, kar ve tipi yüksek kesimlerde etkisini sürdürdü.
Karla mücadele ve ulaşım
Bayburt-Erzurum kara yolunun 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı Geçidinde ise Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.
Kent merkezinde etkiler ve uyarılar
Yüksek rakımlardan gelen soğuk hava, Bayburt şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Kent genelinde aralıklarla yağış devam ederken, sürücüler olası buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
BAYBURT’UN YÜKSEK KESİMLERİNE KAR YAĞDI