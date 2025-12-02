Bayburt’ta Yüksek Kesimlere Kar Yağdı: Kop Dağı'nda Mücadele

Aralıkla birlikte Bayburt’un yüksek yaylalarına kar yağdı; Kop Dağı Geçidi'nde Karayolları ekipleri karla mücadele başlattı. Kent merkezinde yağış ve soğuk sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 07:21
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 07:21
Aralık ayının gelmesiyle birlikte Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü bölgede yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgeden manzaralar

Aydıntepe ilçesine bağlı Soğanlı Dağlarındaki yaylalar sabaha kar manzarasıyla uyanırken, kar ve tipi yüksek kesimlerde etkisini sürdürdü.

Karla mücadele ve ulaşım

Bayburt-Erzurum kara yolunun 2 bin 400 rakımlı Kop Dağı Geçidinde ise Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Kent merkezinde etkiler ve uyarılar

Yüksek rakımlardan gelen soğuk hava, Bayburt şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Kent genelinde aralıklarla yağış devam ederken, sürücüler olası buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

