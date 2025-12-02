Bayırköy İnönü Caddesi'nde Yol Yenileme Çalışmaları Başladı

Bayırköy’de İnönü Caddesi'nde bozulan yol zemini yenileniyor; çalışmalar Belediye Başkan Vekili Seval Çiçek tarafından yerinde takip edildi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:46
Deforme yollar sahada incelendi, yenileme ve tadilat çalışmaları sürüyor

Bilecik’in Bayırköy beldesinde, deforme olan caddeler kapsamlı bir yenileme sürecine alındı. Çalışmalar öncelikli olarak İnönü Caddesi üzerinde başlatıldı.

Bayırköy Belediyesi ekipleri, İnönü Caddesi'nde bozulan yol zemininde yenileme ve tadilat çalışmalarına başladı. Sahadaki uygulamaları Belediye Başkan Vekili Seval Çiçek yerinde inceledi ve ekiplerden bilgi aldı.

Çiçek, saha ziyareti sırasında ustalara kolaylıklar dileyerek çalışmanın yakından takip edildiğini vurguladı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak cadde trafiğinin daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Belediye Başkan Vekili Seval Çiçek, "Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

