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Baykar'dan Depremzedelere 5 Milyar Liralık Destek Seferberliği

Baykar, deprem bölgesinde 5 milyar liralık destekle konut ve acil yardım projelerini hayata geçirdi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:07
Baykar'dan Depremzedelere 5 Milyar Liralık Destek Seferberliği

Baykar'dan Deprem Bölgesine Büyük Destek

Türkiye'nin milli SİHA üreticisi Baykar, 6 Şubat 2023’te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren yardım seferberliğine başladı. Baykar, bu kapsamda depremzedelere toplam 5 milyar lira (140 milyon dolar) değerinde yardım ve bağış desteği sağladı.

Konut İhtiyacına Çözüm Üretildi

Yardım seferberliği doğrultusunda Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta toplam 1012 kalıcı konut inşa edildi. Adıyaman’da 352, Hatay’da 352 ve Kahramanmaraş’ta 308 konutun yapımı için 3.4 milyar lira harcandı. Bu konutların teslim süreci, Ağustos 2024 itibarıyla hak sahiplerine ulaştırılacak.

Acil İhtiyaçlara Hızla Yanıt Verildi

Baykar, AFAD ile işbirliği içinde 1.1 milyar liralık nakdi bağışta bulundu. Bu bağış, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının hızla karşılanmasına yardımcı oldu. Ayrıca, 210 milyon liralık ayni yardım kapsamında gıda, hijyen malzemeleri, giyim ve çadır desteği sağlandi.

Geçici Barınma ve İkram Hizmetleri

Kahramanmaraş’ta 520 yaşam konteyneri kurarak 2 bin kişilik geçici barınma alanı oluşturuldu. Baykar Konteyner Kenti, bölgedeki barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli sosyal donatı alanları ile donatıldı.

2.5 Milyon Kişilik Sıcak Yemek

Kahramanmaraş ve Hatay’da kurulan 4 aşevinden, depremzedelere her gün 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunuldu. Aşevleri için 110 milyon lira kaynak kullanılarak yaklaşık 2.5 milyon kişilik yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Eğitim ve Psikososyal Destek Projeleri

T3 Vakfı tarafından oluşturulan bilim ve teknoloji atölyeleri ile bölgede 120 bin çocuğa eğitim desteği verildi. Cansağlığı Vakfı, depremzedelere fiziksel ve ruhsal sağlık desteği sağlamak amacıyla çeşitli rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri sunarak ihtiyaçları karşılamaya çalıştı.

Baykar, tüm bu hizmetlerle birlikte gönüllü çalışanlarıyla bölgedeki destek faaliyetlerine katılmayı sürdürmektedir.

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