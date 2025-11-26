Bayraktar: 2028'de 16-17 Milyon Hane Karadeniz Gazıyla Karşılanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Sanayi Odası Meclisi'nin Kasım ayı olağan toplantısında Türkiye'nin enerji stratejisini ve önümüzdeki döneme dair hedeflerini paylaştı. Toplantı, Beyoğlu'ndaki İstanbul Sanayi Odası toplantı salonunda; Erdal Bahçıvan ve çok sayıda sanayici ile iş insanının katılımıyla gerçekleşti.

Karadeniz'den doğalgazda hızlı artış

Bakan Bayraktar, Karadeniz gazının önemine dikkat çekerek, “Yaklaşık 4 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı şu anda Karadeniz’den geliyor. Bu rakam seneye 8 milyona çıkacak. 2028’de 16-17 milyon hanenin doğalgazını kendi gazımızla Karadeniz’den karşılıyor olacağız.” ifadelerini kullandı. Bayraktar, bunun karşılığında 15-16 milyar metreküplük doğalgazın yerli kaynaklarla temin edileceğini belirtti.

Yenilenebilirde iddialı kurulu güç hedefi

Yenilenebilir enerji yatırımlarına vurgu yapan Bayraktar, Türkiye'nin rüzgâr ve güneşte büyük potansiyeli olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen 120 bin megavat hedefine işaret eden Bakan, bugün itibarıyla kurulu gücün 38 bin megavat (MW) olduğunu; hedefe ulaşmak için önümüzdeki 10 yılda kurulu gücün üç katına çıkarılması gerektiğini anlattı. Bayraktar, yıllık en az 7-8 bin MW, 8-9 bin MW yeni güneş ve rüzgâr kapasitesi eklenmesi gerektiğini, 2025 yılında hedeflerin yakalanacağını öngördüğünü ve Ekim sonu itibarıyla 6 bin 700 MW yeni kurulu gücün devreye alındığını söyledi.

Enerji verimliliğinde yeni dönemin hedefleri

Bakan, 2017-2023 döneminde Türk sanayisinin enerji verimliliğinde 8,5 milyar dolar yatırım yapıldığını ve bununla %14 iyileşme sağlandığını vurguladı. 2024-2030 döneminde ikinci ulusal enerji verimliliği eylem döneminde hedefin 20 milyar dolar kamu ve özel sektör yatırımıyla yaklaşık %15 enerji tasarrufu veya iyileşme sağlamak olduğunu belirtti.

Gabar'da üretim ve bölgesel dönüşüm

Gabar'da yürütülen çalışmalara da değinen Bayraktar, bölgedeki üretimin ekonomik karşılığının yıllık yaklaşık 2 milyar dolar olduğunu söyledi. Gabar sahasında görev yapan yaklaşık 3 bin 600 mühendisin ve teknisyenin bölge gençlerinden oluştuğunu belirterek, “yüzlerce kuyudan şu anda 80 milyon varil günde petrol üretiyorlar” dedi ve bu projenin bölge için bir umut kaynağı olduğunu vurguladı.

Kaya petrolü ve yurt dışı arama stratejisi

Türkiye'nin ankonvansiyonel aramalara yöneldiğini aktaran Bayraktar, Diyarbakır'da çalışmalara başlanan 4 blok ile kaya petrolü aramalarının yapılacağını, çatlatma yöntemiyle elde edilecek başarı halinde Diyarbakır'ın önemli bir petrol merkezine dönüşebileceğini söyledi. Ayrıca Akdeniz ve Karadeniz'deki aramalara devam edeceklerini; Libya, Afrika, Irak, Orta Doğu, Suriye, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan gibi ülkelerle ortak projeler yürüterek dış kaynaklı arzı da çeşitlendireceklerini belirtti.

Nükleer enerji ve rüzgâr ihaleleri

Bayraktar, nükleer enerjiyi Türkiye'nin yaklaşık 70 yıllık hayali olarak tanımladı ve Akkuyu'da yapımı devam eden dört reaktör'ün hayati önemde olduğunu söyledi. 2050 hedefi çerçevesinde 12 büyük konvansiyonel reaktör ve ilave 5 bin megavat küçük modüler reaktörlerle ülkenin elektrik üretiminde nükleer payının %10-15 seviyelerine çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti. Ayrıca 11 Aralık'ta bin 150 megavatlık bir rüzgâr projesinin ihale edileceğini açıkladı.

Bakan Bayraktar'ın konuşması, yenilenebilir enerji yatırımları, enerji verimliliği hamleleri, yerli hidrokarbon üretimi ve nükleer yatırımlar ekseninde Türkiye'nin enerji bağımsızlığı hedefini öne çıkardı.

