Bayram Tatilinde Sürücülere Araç Bakımı Uyarısı: Güvenli Seyahat İçin Önemli İpuçları

Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacak vatandaşlara, araç bakımlarını yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Uzmanlar, bu yoğun dönem sırasında yaşanabilecek trafik sorunları ve olası arızaların önüne geçmek için araçların teknik açıdan sorunsuz olmasının kritik önem taşıdığını vurguladı.

Son yıllarda birçok vatandaşın memleketlerine ya da tatile gitmek amacıyla bayram sırasında yola çıkacağı belirtildi. Bu çerçevede, araçların bakımlı olmaması durumunda hem arıza riski hem de kaza olasılığının artacağı kaydedilmektedir.

Özellikle fren sistemi, lastikler, motor yağı ve sıvı seviyeleri gibi kritik parçaların kontrol edilmesi, hem sürücülerin hem de diğer yolcuların güvenliği için son derece önemlidir.

Bakımsız Araçların Riskleri

Arkas Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Aykut Tuncer, seyahat sırasında sorun yaşamamak için araçların bakımlı olması gerektiğine dikkat çekti. Tuncer, son dönemde artan araç yangınlarının çoğunun orijinal ya da uygun olmayan yedek parça kullanımından kaynaklandığını belirtti. "Yedek parça alırken dikkatli olmalıyız," dedi.

Tuncer, bu bayram trafiğinin özellikle yoğun olacağının altını çizerek, mevsim geçişi nedeniyle sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Otomobil sahiplerinin, bayram trafiğine çıkmadan önce düzenli bakımlarını yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Tuncer, "Bayram süresince kışlık lastikleri ile devam etmelerini öneririm; lastik değişim zamanları henüz gelmedi. Lastik değişimlerinin de yetkili servislerde yapılması gerek," diye ekledi.

Elektrikli Araçlara Dikkat

Elektrikli otomobillerin genellikle daha az sorun çıkardığını belirten Tuncer, bu tür araçlarda meydana gelebilecek arızalarda yetkili servise başvurmanın önemine dikkat çekti. "Elektrikli araçlarda yangınlar, hatalı şarj işlemlerinden kaynaklanıyor. Doğru onarım, bu araçlar için oldukça kritiktir," ifadelerini kullandı.

Tuncer, tatil dönemlerinde şarj istasyonlarında yoğunluk yaşanabileceğini belirterek, rezervasyonlu şarj istasyonlarının tercih edilmesinin sürücülere zaman kazandırabileceğini sözlerine ekledi.

Uzmanlar, yaklaşan Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacak vatandaşları, yoğun trafikte sorun yaşamaması için araçlarına gerekli bakımları yaptırması konusunda uyardı. Arkas Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Aykut Tuncer, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uzmanlar, yaklaşan Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacak vatandaşları, yoğun trafikte sorun yaşamaması için araçlarına gerekli bakımları yaptırması konusunda uyardı. Arkas Otomotiv Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Aykut Tuncer, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.