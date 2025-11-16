Bayrampaşa'da pompalı tüfek dehşeti: 1'i polis, 4 kişi yaralandı

Bayrampaşa'da pompalı tüfekle rastgele ateş eden S.A. (44), 1'i polis olmak üzere 4 kişiyi yaraladı; zanlı gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 16:52
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 16:52
Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde gece yarısı silahlı saldırı

Edinilen bilgilere göre, olay gece 04.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Çevreye pompalı tüfekle gelişi güzel ateş eden bir şahıs, ilk belirlemelere göre 3 kişiyi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri müdahale etmek istedi. Bu sırada zanlının ateşlediği saçmalar resmi ekip aracına ve bir polis memuruna isabet etti. Polis memurunun da yaralanmasıyla toplam yaralı sayısı 4 oldu; yaralılar arasında bir polis memuru bulunuyor.

Tüm yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Zanlı, polis ekiplerince olay yerinde silahıyla birlikte gözaltına alındı. Karakolda ifadesi alınan şüphelinin S.A. (44) olduğu ve hakkında 5 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

