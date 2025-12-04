Baysal davasında Adli Tıp raporu bekleniyor

Gaziantep’te Özel Bossan Hastanesi'nde yaşamını yitiren Abdurrezzak Baysal davasının 6’ncı duruşması, Adli Tıp Kurumu raporu beklendiği için ertelendi.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:10
Gaziantep’te üç yıl önce trafik kazası sonrası tedavi gördüğü Özel Bossan Hastanesinde hayatını kaybeden Abdurrezzak Baysal ile ilgili davanın 6’ncı duruşması görüldü. Mahkeme, kesin sonucun Adli Tıp Kurumundan gelecek rapora bağlı olması nedeniyle duruşmayı erteledi.

Mahkeme süreci

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya maktulün aile üyeleri ve maktul avukatları katıldı. Aile, sanıkların en ağır cezayı almasını talep etti. Mahkeme heyeti, ölümün şırıngadan kaynaklandığı iddiasına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun dosyaya ulaşmadığını belirterek davayı ileri bir tarihe bıraktı.

Olayın geçmişi

Olay, iddiaya göre üç yıl önce trafik kazası geçiren ve bilinci açık olarak hastaneye yatırılan Abdurrezzak Baysalın tedavisi sırasında meydana geldi. Sadece dizinden yaralanan ve ayağına platin takılan Baysal’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu, yoğun bakımda takip edildiği ve yakınları tarafından düzenli ziyaret edildiği belirtildi.

Davada öne sürülen iddialara göre, Baysal bir hemşire ile yaşadığı tartışmanın ardından, kas gevşetici olduğu öne sürülen başka bir hastaya ait bir ilacın enjekte edilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Önceki duruşmalarda dinlenen tanıklar, Baysal’ın şırınga yapıldıktan sonra hayatını kaybettiğini beyan etmişti.

