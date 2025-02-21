BBC, Gazze Belgeselini Yayından Kaldırdı: Tartışmalar Sürüyor

BBC, Gazze Belgeselini Yayından Kaldırdı

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC, Gazze'deki savaşın çocuklar üzerindeki etkisini gösteren "Gazze: Savaş Bölgesinde Nasıl Hayatta Kalınır" adlı belgeseli, anlatıcının Hamas yetkilisinin oğlu olması gerekçesiyle yayından kaldırdı.

Belgeselin Geri Çekilme Nedeni

Belgeselin 14 yaşındaki anlatıcısı Abdullah el-Yazuri, Hamas yönetimindeki Filistin Tarım Bakan Yardımcısı Eymen el-Yazuri'nin oğlu olarak gündeme geldi. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından belgesel, iPlayer platformundan kaldırıldı. BBC, belgeselin yapımcı şirketi tarafından bu konuyla ilgili önceden bilgi verilmediğini açıkladı.

BBC'den Yapılan Açıklama

BBC, belgeselin çocukların yaşadığı deneyimleri aktaran önemli hikayeler sunduğunu, ancak program hakkında devam eden sorular bulunduğunu belirtti. Açıklamada, “Bu nedenle yapım şirketiyle ek kontroller gerçekleştiriyoruz ve süreç tamamlanana kadar belgesel iPlayer platformunda yer almayacak” ifadelerine yer verildi.

Artan Baskılar ve Hükümet Tepkisi

İlk etapta belgeselin platformda kalması planlanıyordu; ancak artan baskılar nedeniyle bu karar değişti. İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy, konuyla ilgili BBC ile görüşeceğini belirterek, belgeseldeki kişilerin seçim sürecine dair soruların yanıtlanması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Tepkiler

Belgeselin yayından kaldırılması, Uluslararası Filistinliler için Adalet Merkezi (ICJP) tarafından eleştirildi. Kuruluş, “Bu tür baskılar, Gazze'deki yaşamı anlatan tanıklıkların izleyicilere ulaşmasını engelleme girişimidir” ifadesini kullandı. Ayrıca, Filistinli sesleri susturma çabalarına karşı direnilmesi gerektiği ve BBC'nin gazetecilik dürüstlüğünü koruma yükümlülüğü olduğu belirtilerek eleştirilerde bulunuldu.

Tartışmalar Devam Ediyor

BBC’nin belgeseli yayından kaldırmasıyla birlikte, yayıncı kuruluşun tarafsızlık ilkesine ne kadar bağlı kaldığı konusundaki tartışmalar da sürmeye devam ediyor.