BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da İftar Programında Hukuk ve Demokrasi Vurgusu Yaptı

BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'daki iftar programında hukukun üstünlüğünü savundu ve terörle mücadele vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 00:06
BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da İftar Programında Hukuk ve Demokrasi Vurgusu Yaptı

BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da İftar Programında Hukuk ve Demokrasi Vurgusu Yaptı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya’nın Erenler ilçesinde düzenlenen iftar programında, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusundaki duruşlarını bir kez daha dile getirdi. Destici, "Masumiyet karinesi korunsun istiyoruz. Hukuk önünde herkes eşittir ve kimse dokunulmaz değildir" dedi.

Hukukun Üstünlüğü ve Yargıya Saygı

Destici, konuşmasında, yolsuzluk ve hırsızlık gibi suçların cezasız kalmaması gerektiğinin altını çizerken, "Birisi yolsuzluk yapmışsa, yetim malına el uzatmışsa, elbette ki devlet, hukuk bunu görmezden gelemez" dedi.

Müslümanların Çektiği Acılar

Destici, iftar programında ayrıca Filistin, Gazze, Doğu Türkistan ve Myanmar gibi bölgelerde Müslümanların yaşadığı sıkıntılara da dikkat çekti. "Bugün hainler güya nevruz kutlaması yapıyor, oysa bu yerler bin yıllık kadim Türk kentleridir" ifadelerini kullandı.

Yargı Kararlarına Saygı ve Protesto Hakkı

Yargının verdiği kararlara herkesin saygı göstermesi gerektiğini vurgulayan Destici, protesto ve eylem hakkının hukuka uygun olmasını talep etti. Ancak, bazı siyasetçilerin eylemi kışkırtıcı çağrılar yaptığını belirtti.

Terörle Mücadele Vurgusu

Konuşmasında terörle mücadele konusuna da değinen Destici, "Herkesin terörden, terör örgütünden ve terör uzantılarından uzak durması gerek" diyerek, bu grupların siyasi yaşama şansı verilmemesi gerektiğinin altını çizdi ve terörle mücadelenin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Kongre Takvimi

Destici, BBP’nin yerel kongrelerini haziran sonuna kadar, il kongrelerini ağustos ayında tamamlayarak büyük kurultayı gerçekleştireceklerini açıkladı.

Programda ayrıca, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü ve BBP İl Başkanı Turan Yıldırım ile partililer de yer aldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisince Sakarya'nın Erenler ilçesinde...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisince Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Destici, programa gelişinde partililer tarafından karşılandı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisince Sakarya'nın Erenler ilçesinde...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisince Sakarya'nın Erenler ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Destici, programa gelişinde partililer tarafından karşılandı.

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