Bel Ağrısında Doğru Tanı ve Tedavi Önerileri — Op. Dr. Enes Kara

Bel ağrısında doğru tanı, doğru tedavi

Liv Hospital Gaziantep Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Enes Kara, toplumda sık görülen bel ağrısının nedenleri ve tedavi yaklaşımları hakkında bilgi verdi. Dr. Kara, bel ağrısının doğru şekilde değerlendirilmesinin tedavi başarısı için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bel ağrısının yaygın nedenleri

Dr. Kara, insanların büyük bir kısmının yaşamlarının bir döneminde bel ağrısı yaşadığını belirterek şunları söyledi: "Bel ağrıları genellikle kas-iskelet sistemine ait mekanik nedenlerle ortaya çıkar. Ağır kaldırma, ani hareketler, uzun süreli oturma ya da düşme gibi durumlar ağrıyı tetikleyebilir. Ağrı genellikle öne eğilmekle ya da oturmakla artar ve birkaç hafta içinde azalabilir."

Disk dejenerasyonu ve bel fıtığı tipleri

Omurlar arasında yer alan disklerin zamanla yapısal olarak zayıflayabileceğini belirten Dr. Kara, "Diskin iç yapısında meydana gelen bozulmalar ağrıya yol açabilir. Yaş, genetik yatkınlık, sigara kullanımı, kilo fazlalığı ve ağır fiziksel aktiviteler bu süreci etkileyebilir" dedi.

Dr. Kara, bel fıtıklarının farklı şekillerde görülebildiğini ifade ederek, "Diskin taşması ya da yer değiştirmesi sonucu sinir kökleri etkilenebilir. Semptomlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir." açıklamasında bulundu.

Tedavi yaklaşımları

Dr. Kara, cerrahinin her zaman ilk seçenek olmadığını vurguladı: "Cerrahi dışı tedavi yöntemleri, uygun hastalarda genellikle ilk tercih olarak değerlendirilir. İstirahat, ilaç tedavisi ve fizik tedavi uygulamaları erken dönemde önerilebilir. Ancak nörolojik semptomlar eşlik ettiği, idrar veya gaita kontrolü bozulmuş durumlarda cerrahi tedavi gerekebilir."

Erken dönemde konservatif tedavi yaklaşımlarıyla çoğu hastada belirgin iyileşme sağlanabileceğini belirtti.

Girişimsel ağrı tedavileri

Cerrahi dışı yöntemlere yanıt alınamayan bazı vakalarda girişimsel ağrı tedavileri değerlendirilebilir. Dr. Kara, bu yöntemlerin "hekim değerlendirmesiyle ve uygun şartlarda" uygulandığını belirterek olası uygulamaları sıraladı: Epidural enjeksiyonlar, Sinir kökü blokları, Faset eklem enjeksiyonları, Sakroiliak eklem enjeksiyonları.

Spinal Kord Stimülatörü (SCS) uygulaması

Kronik ağrısı uzun süredir devam eden bazı hastalarda Spinal Kord Stimülatörü (SCS) yönteminin gündeme gelebileceğini açıklayan Dr. Kara, "Bu sistem, belirli nöropatik ağrılarda uygun hasta grubunda değerlendirilebilir. Her hasta için uygun olmayabilir ve detaylı değerlendirme gerektirir" dedi.

Sonuç: Kişiye özel yaklaşım

Dr. Kara, her hastanın durumunun farklı olduğuna dikkat çekerek şu uyarıda bulundu: "Her bel ağrısının nedeni fıtık değildir ve her bel fıtığı cerrahi gerektirmez. Doğru tanı ve uygun tedavi planı, hastanın bireysel durumuna göre belirlenmelidir."

