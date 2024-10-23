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Belarus'ta 2025 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Tarihi Belirlendi

Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi 26 Ocak 2025'te yapılacak, seçim tarihinin yasa dışı olmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 13:08
Belarus'ta 2025 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Tarihi Belirlendi

Belarus'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2025'te

Belarus Merkez Seçim Komisyonu Başkanı İgor Karpenko, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 26 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Bu tarih, Belarus Parlamentosu tarafından onaylanarak belirlenmiş bir tarihtir.

Seçim Tarihinin Hukuki Dayanağı

Karpenko, alt kanat Temsilciler Meclisi'nin, Anayasa ve seçim yasası gereği seçim tarihini belirlemesi gerektiğine dikkat çekti. Mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun görev süresinin sona ermesinden en az beş ay önce bu tarihin belirlenmesi gerektiğini hatırlattı. Lukaşenko, 23 Eylül 2020'de yemin ettiği için seçimlerin en son 20 Temmuz 2025'te yapılması gerekmektedir.

Erken Seçim İhtimali

Karpenko, mevcut seçim mevzuatının belirli bir tarihin öngörülmediğini belirtirken, seçimlerin daha erken tarihlerde yapılmasının yasal olarak engel olmadığını vurguladı. Merkez Seçim Komisyonu, 26 Ocak 2025'in uygun bir tarih olduğunu öngördüğünü açıkladı.

Sosyoekonomik Plan ve Cumhurbaşkanının Rolü

Karpenko, 2025 itibariyle yürütülen sosyoekonomik kalkınma planının sona ereceğini ve bu dönemde elde edilen sonuçların analiz edilmesi gerektiğini söyledi. Yeni seçilecek cumhurbaşkanının, hükümeti kurma ve istikrar sağlama konusunda önemli bir rol üstleneceğini belirtti.

2020 Seçim Protestoları

Belarus'ta daha önce 9 Ağustos 2020'de düzenlenen seçimde Lukaşenko, altıncı kez Cumhurbaşkanı seçilmişti. Ancak bu süreçte seçimlere hile karıştırıldığı iddiaları nedeniyle muhalifler sokaklara dökülerek protestolar yapmış, zamanla bu eylemler son bulmuştu.

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