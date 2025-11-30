Bergama'da Kayıp Alzheimer Hastası Zeki Bingöl Makilik Alanda Ölü Bulundu

Olayın Detayları

İzmir’in Bergama ilçesinde 28 Kasım akşamı kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası emekli öğretmen Zeki Bingöl, makilik alanda ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan Bingöl’ün yakınları, haber alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurdu. Bölgeye intikal eden jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Bingöl’ün cansız bedeni, evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki makilik alanda bulundu. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

