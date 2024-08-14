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Bergen'in 35. Ölüm Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi

Şarkıcı Bergen, Mersin'deki mezarı başında hayranlarıyla anıldı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 18:24
Bergen'in 35. Ölüm Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi

Bergen, Ölüm Yıl Dönümünde Anıldı

Ünlü şarkıcı Bergen'in, gerçek adıyla Belgin Sarılmışer'in, vefatının 35. yıl dönümünde Mersin'deki mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.

Hayranlar Buradaydı

Sanatçının farklı şehirlerden gelen hayranları, Akbelen Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret ederek, ona olan sevgilerini dile getirdi.

Mezara çiçek bırakan katılımcılar, dua ederek Bergen'in anısını yaşattı.

Unutmadık, Unutmayacağız

Çorum'dan gelen Emrah Aksu, her yıl bu anma programına katıldığını belirtti. Aksu, "Bergen ile 1988'de Çorum'daki konseri öncesi tanışmıştım. Çok cana yakın ve mütevazi biriydi. İnsanlara verdiği sevgi, heyecan inanılmazdı," ifadelerini kullandı.

Antalya'dan katılan Mehmet Tohma ise sanatçının şarkılarına büyük bir hayranlık duyduğunu ve mezarını ilk kez gördüğü için duygulandığını söyledi.

Mersin'de yaşayan İbrahim Togay da, Bergen'i unutmadıklarını göstermek amacıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

Şarkıcı Bergen'in ölümünün 35. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında anma programı...

Şarkıcı Bergen'in ölümünün 35. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Şarkıcı Bergen'in ölümünün 35. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında anma programı...

Şarkıcı Bergen'in ölümünün 35. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Şarkıcı Bergen'in ölümünün 35. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında anma programı...

Şarkıcı Bergen'in ölümünün 35. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Şarkıcı Bergen'in ölümünün 35. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında anma programı...

Şarkıcı Bergen'in ölümünün 35. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Şarkıcı Bergen'in ölümünün 35. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında anma programı...

Şarkıcı Bergen'in ölümünün 35. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında anma programı düzenlendi.

Şarkıcı Bergen'in ölümünün 35. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında anma programı...

Şarkıcı Bergen'in ölümünün 35. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında anma programı düzenlendi.

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