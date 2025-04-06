Berhan Şimşek'ten CHP Kurultayı'na Sert Eleştiri: 'CHP Kimsenin Holding'i Değildir'

Berhan Şimşek'ten CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'na Dikkat Çeken Açıklamalar

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlığa aday olamadığını açıkladı. Şimşek, imza toplamakta büyük zorluklar yaşadığını ve bunun arkasında ciddi baskılar olduğunu ifade etti.

“Parti Örgütü Kimsenin Marabası Değildir”

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurultayda, gazetecilere yaptığı açıklamada, CHP'nin gençlik kollarından geldiğini belirten Şimşek, “CHP kimsenin holdingi değildir, CHP örgütü kimsenin marabası değildir.” ifadesini kullandı.

Genel başkan adaylığı için 97 imza topladığını ancak başvurusunun kabul edilmediğini vurgulayan Şimşek, kurultay sürecinin hızlandırıldığını belirtti. Öne sürdüğü verilere göre, 4-5 Kasım 2023’teki 38. Olağan Kurultayı'nda liste tesliminin 4 saat geciktiğini ifade etti.

Baskı Altında Adaylık Süreci

Şimşek, “Dün akşamdan beri yaşadığımız, imzaları topluyoruz, aradan bir saat geçiyor, 5 imza, 6 imza geri çekiliyor.” diyerek, yaşanan durumun endişe verici olduğunu belirtti. Adaylık sürecinin adil olmadığını ve delegelerin içeri girmekte zorluk yaşadığını da aktardı.

“Hızlandırılmış Bir Kurultay”

Kurultayın hızlandırılmış olduğuna dikkat çeken Berhan Şimşek, “15 gün önce kurultay kararı alıyoruz, 10 gün tatil, 3 gün de bayram. Nasıl yarışacak?” sözleriyle süreci sorguladı. Öte yandan, CHP'yi başka partilerle kıyasladığı konuşmasında, “Bunları parti örgütü ile paylaşmamız gerekirdi.” dedi.

Özgür Özel'e Kutlama

Kurultaya tek aday olarak katılan Genel Başkan Özgür Özel'e de hayırlı olsun dileklerini ileten Şimşek, “Şimdi santraforun biri yok, Kemal Bey yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden açıklayabilirsin.” sözleriyle dikkat çekti. Partisinin geleceği hakkında endişelerini dile getiren Şimşek, “Arkadaşlar, ben bu partide duvarlara CHP yazarken, Sayın Özgür Özel ve yanındakiler kısa pantolonla geziyordu.” ifadelerini kullandı.

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek (ortada), Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, gazetecilere açıklamada bulundu.

Eski CHP İstanbul Milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek (ortada), Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, gazetecilere açıklamada bulundu.