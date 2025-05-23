Berlin'de Geleneksel Türk Mutfağı Haftası Coşkuyla Kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, bu yıl 21-27 Mayıs tarihleri arasında dördüncüsü düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de, Türk mutfağının geleneksel lezzetleri sergilendi.

Etkinlik, Kültür ve Turizm Müşavirliği ile Türk Hava Yolları'nın iş birliğiyle gerçekleştirildi ve gıda, turizm ve kültür sektöründen yaklaşık 120 davetli, yabancı misyon şefleri ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, katılımcılara hitap ettiği konuşmasında, "2022 yılından bu yana 4. kez düzenlenen bu etkinlik, zengin ve geleneksel Türk mutfağını dünyaya tanıtma fırsatıdır." dedi. Turan, yemek kültürünün bir halkın kültürel kimliğinin merkezi bir ifadesi olduğunu vurgulayarak, "Türk halkının binlerce yılda oluşan kültürel kimliğinde mutfak ve sofra kardeşliği önemli bir rol oynamaktadır. Biz Türkler için sofra, yemek zamanından çok daha fazlasını ifade eder." şeklinde konuştu.

Turan ayrıca, sağlıklı, doğal ve geleneksel lezzetleriyle Türk mutfağının, dünya genelinde yükselen fast food kültürüne karşı bilinçli bir alternatif sunduğunu belirtti.

Bu önemli davette konuklara, mercimek çorbası, imambayıldı, mantı, tepsi böreği, nar ve zeytinyağı soslu taze bostan salatası, yaprak ve kuru patlıcan dolması, kuru fasulye, pilav, baklava ve kazandibi gibi geleneksel Türk yemekleri ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde bu yıl 21-27 Mayıs'ta dördüncüsü kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk yemekleri tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde bu yıl 21-27 Mayıs'ta dördüncüsü kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de Türk yemekleri tanıtıldı.