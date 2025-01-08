Berri ve Abdulati, Lübnan'daki Durumu Görüşmek Üzere bir Araya Geldi

Lübnan Meclis Başkanı Berri, Mısır Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya gelerek Lübnan'daki gelişmeleri detaylı bir şekilde ele aldı. Görüşmeye ilişkin yapılan resmi açıklamada, tarafların Lübnan ve bölgedeki genel durumu değerlendirdiği belirtildi.

Fikir Birliği ve Destek Vurgusu

Abdulati'nin, Lübnan'daki cumhurbaşkanlığı seçimi oturumlarında başarı gösterilmesi adına, Lübnan'ın siyasi kesimlerinin fikir birliğine varması için Berri'nin çabalarına övgüde bulunduğu aktarıldı. Berri de Mısır halkı ve hükümetine, Lübnan’a gösterdikleri destek için teşekkür etti.

Yeni Cumhurbaşkanı Seçimi Süreci

Lübnan Meclisi, yeni Cumhurbaşkanı seçmek amacıyla yarın toplanacak. Ülkede eski Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın görev süresi 31 Ekim 2022'de sona erdikten sonra, mecliste yapılan 12 oturumda yeni bir Cumhurbaşkanı belirlenememişti. Son oturum ise 14 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Siyasi Gerginlikler etkilemekte

Lübnan'da cumhurbaşkanlığı koltuğunun iki yılı aşkın bir süredir boş kalması, İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar ve İsrail'in Eylül 2024'te gerçekleştirdiği saldırıların ardından yaşanan gelişmeler, Lübnan siyasetini olumsuz yönde etkilemiştir. Eski Cumhurbaşkanı Avn, 2016 yılında Mecliste düzenlenen 46'ncı oturumda seçilmiştir.

Anayasal Temel

Lübnan Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni ve Meclis Başkanı ise Şii kuralları çerçevesinde belirlenmektedir.