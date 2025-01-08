DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Berri ve Abdulati, Lübnan'daki Durumu Görüşmek Üzere bir Araya Geldi

Lübnan Meclis Başkanı Berri, Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile ülkedeki siyasi durumu masaya yatırdı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 22:48
Berri ve Abdulati, Lübnan'daki Durumu Görüşmek Üzere bir Araya Geldi

Lübnan Meclis Başkanı Berri, Mısır Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile bir araya gelerek Lübnan'daki gelişmeleri detaylı bir şekilde ele aldı. Görüşmeye ilişkin yapılan resmi açıklamada, tarafların Lübnan ve bölgedeki genel durumu değerlendirdiği belirtildi.

Fikir Birliği ve Destek Vurgusu

Abdulati'nin, Lübnan'daki cumhurbaşkanlığı seçimi oturumlarında başarı gösterilmesi adına, Lübnan'ın siyasi kesimlerinin fikir birliğine varması için Berri'nin çabalarına övgüde bulunduğu aktarıldı. Berri de Mısır halkı ve hükümetine, Lübnan’a gösterdikleri destek için teşekkür etti.

Yeni Cumhurbaşkanı Seçimi Süreci

Lübnan Meclisi, yeni Cumhurbaşkanı seçmek amacıyla yarın toplanacak. Ülkede eski Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın görev süresi 31 Ekim 2022'de sona erdikten sonra, mecliste yapılan 12 oturumda yeni bir Cumhurbaşkanı belirlenememişti. Son oturum ise 14 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti.

Siyasi Gerginlikler etkilemekte

Lübnan'da cumhurbaşkanlığı koltuğunun iki yılı aşkın bir süredir boş kalması, İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar ve İsrail'in Eylül 2024'te gerçekleştirdiği saldırıların ardından yaşanan gelişmeler, Lübnan siyasetini olumsuz yönde etkilemiştir. Eski Cumhurbaşkanı Avn, 2016 yılında Mecliste düzenlenen 46'ncı oturumda seçilmiştir.

Anayasal Temel

Lübnan Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı Maruni Hristiyan, Başbakan Sünni ve Meclis Başkanı ise Şii kuralları çerçevesinde belirlenmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, Suriye Yaptırımlarının Kaldırılmasını Talep Etti
2
Şairin Rızası Yok Oyunu Kartal'da Prömiyerini Yaptı
3
İsrail Ordusu, Suriye'de Fransız Gazeteciyi Alıkoydu
4
Andhra Pradesh'teki Tapınakta İzdiham: 6 Ölü
5
Çekmeköy'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
6
Selim İleri, 10 Ocak'ta Son Yolculuğuna Uğurlanacak
7
İsrail Askerleri, Suriye'de Aktivist ve Gazeteciyi Alıkoyduktan Sonra Serbest Bıraktı

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek