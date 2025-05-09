Beş Minare Uluslararası Film Festivali Sanatçıları Bitlis'te Tarihi Mekanları Keşfetti

Beş Minare Uluslararası Film Festivali Start Alıyor

Beş Minare Uluslararası Film Festivali, Bitlis'te bu akşam başlıyor. Festival, Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi, Eren Üniversitesi ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı tarafından düzenleniyor.

Sanatçıların Tarihi Keşifleri

Festival kapsamında kente gelen ünlü sinema ve dizi oyuncuları, Hazo Hanı, Feyzullah El Ensari Türbesi, Eski Bitlis Evleri ve Ulu Cami gibi tarihi ve turistik mekanları gezdi. Sanatçılar, gezileri sırasında İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ergin Güven'den bilgi aldı.

Sanatçıların İzlenimleri

Oyuncu Selahattin Dağdöğen, "İlk kez Bitlis'e geldiğini" belirterek, "Burada bulunma amacımız film festivalinin konukları olmak. Mostar Köprüsü'ne benzeyen bir köprüdeyim. Selçuklu Dönemi'nden kalma değerli eserleri gezme fırsatı buldum." dedi.

Diğer bir sanatçı Yüksel Arıcı ise, "Bitlis büyük bir tarihi geçmişe sahip. Daha önce Ahlat, Muş, Van ve Tatvan'ı gezme fırsatım oldu. Festivalin devamlı olmasını diliyorum. Sanat, memleketin tanıtımına büyük katkı sunar ve Bitlis bu değeri hak ediyor." açıklamasında bulundu.

Festivalin Ayrıntıları

Festival Direktörü ve oyuncu Wilma Elles, “Beş Minare Uluslararası Film Festivali Bitlis merkezde başladı. Protokol, basın mensupları, sanatçılar ve yapımcılar burada. 500 bin lira ödül dağıtılacak. Desteklerinden dolayı Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı ile Eren Ailesi'ne teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

"Beş Minare Uluslararası Film Festivali" için Bitlis'e gelen sanatçılar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. Ekipte, oyuncu Selahattin Dağdöğen de yer aldı.

"Beş Minare Uluslararası Film Festivali" için Bitlis'e gelen sanatçılar, kentin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti. Ekipte, oyuncu Selahattin Dağdöğen de yer aldı.