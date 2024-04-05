Beşiktaş’taki yangından sorumlu tutulan 11 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Beşiktaş’ta Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak’ta bulunan çok katlı bir binanın eksi 1 ve eksi 2 katında yer alan gece kulubünde çıkan yangınla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Yürütülen soruşturmada, iş yeri ortakları ve işletme müdürünün de aralarında yer aldığı 11 kişi gözaltına alınmıştı. İşlemleri tamamlanan 11 kişi, Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Beşiktaş’ta bulunan gece kulübünde 2 Nisan’da çıkan feci yangın nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetmiş ve 2 kişi de yaralanmıştı.