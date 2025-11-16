Besni'de Şarampole Yuvarlanan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
Kaza Detayları
Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Gaziantep'ten Besni istikametine seyir halinde olan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücü Kasım S.'nin idaresindeki 27 ABC 369 plakalı otomobil, Sarıyaprak mevkiinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yaralılar ve Müdahale
Kazada sürücü Kasım S. ile araçta bulunan Nilgün S., Nazlı S., Nisanur S. ve Emine S. yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra Besni Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler.
Soruşturma
Kaza ile ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.
ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU 5 KİŞİ YARALANDI.