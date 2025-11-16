Besni'de Şarampole Yuvarlanan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 27 ABC 369 plakalı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı, yaralılar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 13:05
Kaza Detayları

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, Gaziantep'ten Besni istikametine seyir halinde olan bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücü Kasım S.'nin idaresindeki 27 ABC 369 plakalı otomobil, Sarıyaprak mevkiinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada sürücü Kasım S. ile araçta bulunan Nilgün S., Nazlı S., Nisanur S. ve Emine S. yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra Besni Devlet Hastanesi'ne sevk edildiler.

Soruşturma

Kaza ile ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

