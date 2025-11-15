BEUN'da 'Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı' ile şehit ve gazi yakınlarına destek

BEUN ile Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, şehit ve gazi yakınlarına yönelik 'Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı' protokolünü imzaladı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 18:04
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ile Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına yönelik sanatsal eğitim ve destek faaliyetlerini kapsayan Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Programı İş Birliği Protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen imza törenine BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse katıldı.

Protokol ve hedefler

Protokol; sanatın iyileştirici, güçlendirici ve bütünleştirici etkisinden yararlanarak katılımcıların kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak, özgüvenlerini artırmak ve onlara sosyal destek sunmak amacıyla hazırlandı. Program kapsamında BEUN tarafından sağlanacak sanatsal eğitimler ve uzmanlık desteğiyle, katılımcıların farkındalık düzeylerinin artırılması ve sanatın bir yaşam biçimine dönüşmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Uygulama ve iş birliği

İş birliği çerçevesinde üniversite ve il müdürlüğü; eğitimlerin planlanması, katılımcıların yönlendirilmesi ve gerekli akademik ile teknik desteğin sağlanması süreçlerinde ortak hareket edecek. Programın odağında yer alan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının sosyal hayata daha etkin katılım göstermeleri, toplumla bağlarının güçlenmesi ve sanat aracılığıyla farkındalık kazanma süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

Rektörün açıklaması

Konuyla ilgili açıklamada bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, şu ifadeleri dile getirdi:

"Sanat, insan ruhunu besleyen ve toplumsal bağları güçlendiren evrensel bir dildir. Bu protokol vasıtasıyla çok kıymetli gazilerimiz, değerli şehit ve gazi yakınlarına yönelik Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ile ortak olarak gerçekleştireceğimiz anlamlı bir çalışma ortaya koymak istiyoruz. Hayata geçireceğimiz bu iş birliği programıyla şehit ve gazi yakınlarının kendilerini ifade etmelerine ve sosyal hayata daha güçlü bir şekilde katılmalarına katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle böylesine değerli bir iş birliğinin ortaya konulmasına katkı sunan başta Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Mehmet Türkmen Köse ile il müdürlüğü ailesi olmak üzere, projeye emek veren herkese teşekkür ediyor; protokolün üniversitemize, il müdürlüğümüze, muhterem gazilerimize, kıymetli şehit ve gazi yakınlarına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak, toplumun her kesimine dokunan projelerle akademik bilgi birikimimizi ve deneyimimizi paylaşmaya devam edeceğiz."

