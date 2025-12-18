Beykoz'da dron destekli trafik denetiminde yol tartışması: Sürücüye 4 bin 153 lira ceza

Beykoz'da dron destekli trafik denetiminde yol tartışması

Olay ve denetimin ayrıntıları

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince TEM Otoyolu Güney-Kuzey istikameti ve Yeni Riva Yolu üzerinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Denetimler kapsamında, saat 09.05 sıralarında TEM Güney istikameti Fatih Sultan Mehmet Köprüsü katılım noktası civarında iki araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktığı tespit edildi. Olayda beyaz renkli araç sürücüsünün aracından inerek ticari taksi sürücüsü ile sözlü tartışmaya girdiği, ardından her iki sürücünün de olay yerinden ayrıldığı görüntülerde yer aldı.

Uygulanan cezalar

Görüntülerin incelenmesi sonucu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında beyaz renkli araç sürücüsüne; "Yönetmeliklerde belirtilen hususlara uymamak", "Geçiş üstünlüğü kurallarına uymamak" ve "Trafikte saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 4 bin 153 lira idari para cezası uygulandı.

Ticari taksi sürücüsüne ise "Yönetmeliklerde belirtilen hususlara uymamak" ve "Trafikte saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam bin 986 lira idari para cezası kesildi.

Denetimler sürecek

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği, dron destekli trafik denetimlerinin aralıksız devam edeceğini duyurdu ve sürücüleri trafik kurallarına uymaya, trafikte saygılı davranmaya davet etti.

