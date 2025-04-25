Beykoz Millet Bahçesi Ortak Hizmet Protokolü İmzalandı

Beykoz Millet Bahçesi için Tarihi Protokol İmzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesi arasında Beykoz Millet Bahçesi Ortak Hizmet Protokolü imzalandı. Tören, Beykoz Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi.

İBB’nin Vizyonu ile Beykoz’un Doğası Buluşuyor

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, konuşmasında Beykoz Millet Bahçesi’nin Osmanlı döneminde "Hünkar Çayırı" olarak anıldığını, günümüzde ise "Beykoz Çayırı" isimleriyle bilindiğini belirtti. Alpay, bu alanın tarih boyunca festivallere ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptığını, aynı zamanda vatandaşlar için bir rekreasyon alanı olarak hizmet verdiğini vurguladı.

Alpay, "Yapım süreci diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından tamamlandı. Ancak geniş bir alanın bakımı ve yenilenmesi için iş birliğine ihtiyaç vardı. İBB olarak, Beykoz Belediyesi ile birlikte ortak hizmet protokolü imzaladık. Böylece, kalan işlerin yapımını en kaliteli şekilde gerçekleştireceğiz." dedi.

Doğaya Uygun Tasarım ve Sosyal İhtiyaçlara Yanıt

Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ise projenin Beykoz'un doğasına ve tarihi dokusuna uygun bir şekilde hayata geçirilecek olmasının heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Gürzel, millet bahçesinin doğal yapısıyla sosyal ihtiyaçlara cevap veren bir mekan olacağını belirtti.

Proje kapsamında Millet Kıraathanesi, sosyal ve spor tesisleri, basketbol, voleybol ve futbol sahaları, kaykay pisti, tartan atletizm pisti ile yürüyüş parkuru yer alacağını aktaran Gürzel, "Bugün imzaladığımız protokolle bu alanın bakım ve eksikliklerinin tamamlanması sürecini birlikte yöneteceğiz." dedi.

Tören, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay ve Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in protokolü imzalamasıyla sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Beykoz Belediyesi arasında "Beykoz Millet Bahçesi Ortak Hizmet Protokolü" imzalandı. Beykoz Millet Bahçesi'nde düzenlenen imza törenine, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay (sağ 8) ve Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Gürzel (sağ 7) katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Beykoz Belediyesi arasında "Beykoz Millet Bahçesi Ortak Hizmet Protokolü" imzalandı. Beykoz Millet Bahçesi'nde düzenlenen imza törenine, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay (sağ 8) ve Beykoz Belediyesi Başkanvekili Özlem Vural Gürzel (sağ 7) katıldı.