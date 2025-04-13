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Beykoz Sahilinde Müsilaj Alarmı: Balıkçılar ve Sakinler Endişeli

Beykoz sahilinde müsilaj etkisi artarken, balıkçılar ve çevre sakinleri sağlıklı deniz yaşamı için önlem çağrısında bulunuyor.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 19:25
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 19:25
Beykoz Sahilinde Müsilaj Alarmı: Balıkçılar ve Sakinler Endişeli

Beykoz Sahilinde Müsilaj Görüldü

İstanbul'un Beykoz sahilinde, deniz yüzeyinde müsilaj belirgin bir şekilde görülmeye başlandı. Balıkçı barınaklarının bulunduğu bölgede yoğunlaşan bu durum, çevre sakinleri ile balıkçılar tarafından kaygı ile karşılandı.

Balıkçılar Mücadele Ediyor

Beykoz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zeki Demirtaş, müsilajın balıkçılar üzerinde büyük bir olumsuz etki yarattığını belirterek, "İki buçuk aydır müsilajdan etkileniyoruz. Sabah ağ atıyoruz, yarım saat içinde çekmek zorundayız" diye konuştu. Demirtaş, müsilajın ağların parçalanmasına neden olduğunu ve bunun deniz ekosistemi üzerindeki tehditlerine dikkat çekti.

Deniz Ekosistemi Tehdit Altında

Balıkçı Esat Demirkaya ise, "Oltalara yapışıyor, ağların gözlerini kapatıyor. Pis, petrol kokusu gibi" diyerek durumun ciddiyetine vurgu yaptı. Müsilaj yüzünden balık avlamanın zorlaştığını ifade eden Demirkaya, "Geçen yıl istavritleri satamadık, alanlar balıkları kokuyor diye geri getirdi" dedi.

Çevre Sakinlerinin Endişesi

Çevre sakinlerinden İbrahim Etemtiz, müsilajın denizi kirlettiğini ve deniz yaşamının tehlikede olduğunu belirterek, biyolojik arıtma yapılması gerektiğini vurguladı.

Kadıköy'de de Müsilaj Belirtileri

Bunun yanı sıra, Kadıköy'de Moda Sahili'nde de müsilaja benzer kirlilik gözlemlendi. Yerel halk ve balıkçılar, bu duruma karşı önlem alınmadığı takdirde İstanbul Boğazı'nda denize girmenin tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu.

İstanbul'da Beykoz sahilinde deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

İstanbul'da Beykoz sahilinde deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

İstanbul'da Beykoz sahilinde deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

İstanbul'da Beykoz sahilinde deniz yüzeyinde müsilaj görüldü.

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