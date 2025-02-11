Beylikdüzü'nde Kar Yağışı ve Hasarlı Trafik Kazaları

Beylikdüzü'nde Kar Yağışı Kazalara Neden Oldu

Beylikdüzü'nde, kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanma, birçok hasarlı trafik kazasına yol açtı. Kazalar, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Meteorolojik uyarıların ardından, dünden itibaren şehir genelinde etkili olan kar yağışı, özellikle Beylikdüzü'nde sürücüler için zor anların yaşanmasına neden oldu.

Olaylar ve Kazalar

Gürpınar'da bir yokuşta kaymaya başlayan bir otomobil, önce kaldırımda kontrol kaybederek çıktı, ardından aydınlatma direğine çarptı. Ayrıca, Kavaklı'da seyreden başka bir otomobil, kontrolünü kaybederek park halindeki dört araca çarptı.

İlçede kar yağışının ardından yollarda meydana gelen buzlanma, birçok zinclesiz trafik kazası ile sonuçlandı. Kayan araçların neden olduğu bu kazaların ardından bazı caddelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.