Beyoğlu'da Hastanede Cep Telefonu Hırsızlığı Kamerada: 20 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Beyoğlu'da Hastanede Cep Telefonu Hırsızlığı Kamerada
Hırsızlık, güvenlik kameraları sayesinde çözüldü
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 27 Kasım tarihinde gece saat 03.50 sıralarında bir hastanenin bekleme alanında A.Ö. isimli vatandaş uyuyakaldı. M.K. (20), uyuyan A.Ö.'nün cep telefonunu çalarak hızla hastaneden uzaklaştı.
Uyandığında telefonunun olmadığını fark eden A.Ö., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastanenin güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının kimliğini tespit etti.
Polis ekipleri, Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'ndeki adrese düzenlediği operasyonda şüpheliyi yakaladı. Üzerinden çalıntı telefon çıkan şahıs emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edilen M.K. (20), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda şüphelinin çok sayıda suç kaydı bulunduğu kaydedildi.
