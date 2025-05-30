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Beyrut'ta Türk Sinemasına Doyacağınız 'Açık Hava Film Akşamları' Başladı

YEE, Beyrut'ta Türk sinemasını tanıtmak için 'Açık Hava Türk Filmi Akşamları' etkinliğini başlattı, ilgi büyük.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 22:49
Beyrut'ta Türk Sinemasına Doyacağınız 'Açık Hava Film Akşamları' Başladı

Beyrut'ta Türk Sineması Rüzgarı

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE), kültürel etkileşimi artırmayı ve Türk sinemasını tanıtmayı hedefleyen "Açık Hava Türk Filmi Akşamları" etkinliğini büyük bir coşkuyla başlattı.

İlk Gösterim Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, YEE binasının terasında düzenlenen ilk gösterim, hem enstitü öğrencileri hem de Lübnanlı sanatseverler ile Beyrut’ta yaşayan Türk vatandaşları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Her Hafta farklı Türk Filmleri

Etkinlikte, çeşitli türlerdeki klasik ve modern Türk filmleri gösterilecek. Bu özel film akşamları, haziran ayı sonuna kadar her hafta bir kez düzenlenecek.

Türk Kültürüne Işık Tutan Bir Deneyim

Gösterimler, sinemaseverleri nostaljik, duygusal ve düşündürücü bir sinema yolculuğuna çıkarırken, Türk kültürünün farklı yönlerine de ışık tutmayı hedefliyor.

Keyifli Bir Sinema Atmosferi

Etkinlik süresince ziyaretçilere çeşitli ikramlar sunulmakta ve açık hava atmosferi sinema deneyimini daha keyifli ve samimi hale getirmektedir.

Kültürel Bağların Güçlendirilmesi

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü, bu etkinlikle birlikte Türk sinemasını Lübnanlı dostlara tanıtmanın yanı sıra, iki ülke halkları arasında kültürel bağları daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE), kültürel etkileşimi ve Türk sinemasını tanıtmayı amaçlayan...

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE), kültürel etkileşimi ve Türk sinemasını tanıtmayı amaçlayan “Açık Hava Türk Filmi Akşamları” etkinliği büyük bir ilgiyle başladı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki YEE binasının terasında gerçekleştirilen ilk gösterim, hem enstitü öğrencileri hem de dışarıdan katılan Lübnanlı sanatseverler ve Beyrut’ta yaşayan Türk vatandaşları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE), kültürel etkileşimi ve Türk sinemasını tanıtmayı amaçlayan...

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü (YEE), kültürel etkileşimi ve Türk sinemasını tanıtmayı amaçlayan “Açık Hava Türk Filmi Akşamları” etkinliği büyük bir ilgiyle başladı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki YEE binasının terasında gerçekleştirilen ilk gösterim, hem enstitü öğrencileri hem de dışarıdan katılan Lübnanlı sanatseverler ve Beyrut’ta yaşayan Türk vatandaşları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

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