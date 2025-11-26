Bilal Saygılı: Çiğli Sasalı'nın Koruma Amaçlı İmar Planları Yeniden Onay Sürecinde

Bilal Saygılı, Çiğli Sasalı için koruma amaçlı imar planlarının Çevre Bakanlığı tarafından yeniden onay sürecine alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 10:58
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Çiğli Sasalı’nın doğal mirasını güvence altına alan koruma amaçlı imar planlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yeniden onay sürecine alındığını duyurdu.

Bakanlıkta teknik görüşmelerde olumlu sonuç

Saygılı, Ankara’da bakanlık nezdinde gerçekleştirilen teknik görüşmelerde plan bütünlüğü sağlanarak yatırım ve uygulama süreçlerinin önünün açıldığına dikkat çekti. Açıklamasında, ’Mahkeme kararları ve teknik düzenlemeler doğrultusunda plan bütünlüğü sağlanarak, yatırım ve uygulama süreçlerinin önü açıldı. Sasalı’nın geleceğini koruyan bu adım, İzmir’imiz için büyük bir kazanımdır.’ dedi.

Başkan Saygılı, sürecin ayrıntılarına ilişkin şunları aktardı: ’İzmir’in en önemli doğal ve ekolojik değerlerinden biri olan Çiğli Sasalı bölgesine ilişkin koruma amaçlı imar planlarında uzun süredir devam eden idari süreçte önemli bir aşama başarıyla tamamlanmıştır. Bilindiği üzere, Sasalı Mahallesi’nde 3. Derece Doğal Sit Alanını kapsayan planlar, mahkeme kararları ve ilgili kurum görüşleri doğrultusunda yeniden değerlendirilmek üzere Bakanlığa iletilmişti.’

Saygılı, AK Parti İzmir İl Başkanlığı olarak ilgili kurumlarla süreci yakından takip ettiklerini belirterek, şu bilgiyi paylaştı: 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları tüm teknik düzenlemeler ve koruma-kullanma dengesi gözetilerek yeniden onay sürecine alınmıştır. Bakanlık yetkilileri, plan bütünlüğünün sağlandığını belirterek bu planların en kısa sürede onaylanacağı yönünde olumlu görüş bildirmiştir.

Saygılı, sürecin önemine vurgu yaparak, Sasalı’nın Kuş Cenneti ekolojik etki alanı kapsamında koruma statüsünün güçlendirilmesi, hukuki ve planlama belirsizliklerinin giderilmesi ile yatırım ve uygulama süreçlerinin önünün açılmasının İzmir için kritik olduğunu ifade etti. ’İzmir’in çevresel mirasını titizlikle korurken aynı zamanda sağlıklı gelişimini sağlayacak olan bu adım, şehrimizin geleceği adına önemli bir kazanımdır. İzmir için çalışmaya, milletimizin her bir değerini korumaya ve güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz.’ diye konuştu.

