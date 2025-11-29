Bilecik’e İdare Mahkemesi Kuruluyor — Resmî Gazete Kararı

Bilecik’e İdare Mahkemesi kuruluyor

Resmî Gazete’de yayımlanan karar ile Bilecik’te İdare Mahkemesi kurulmasına yönelik süreç resmen başlatıldı.

Alınan düzenleme, kentteki idari yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde sunulmasına imkân tanıyacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kararın gerekçesi ve etkileri

Düzenleme kapsamında, Bilecik’in artan nüfusu ve idari iş yükü göz önünde bulundurularak vatandaşların yargısal süreçlere daha kolay ulaşabilmesi amaçlanıyor. Böylece hem bölgedeki hukuki işlemler hızlanacak hem de çevre illere bağlı olarak yürütülen idari davaların oluşturduğu yoğunluk azalacak.

Vali Sözer’den değerlendirme

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, sürecin önemine dikkat çekerek, "Bilecik’in gelişen nüfusuna ve artan ihtiyaçlarına yönelik atılan bu adımın ilimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

BİLECİK’TE İDARE MAHKEMESİ KURULUYOR BİLECİK VALİSİ FAİK OKTAY SÖZER