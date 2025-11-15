Bilecik'in Taekwondo Gururu: İrem İşel Avrupa 3.'lüğü, Faideci Milli Takımda

Bilecik'in Taekwondo Gururu: İrem İşel Avrupa 3.'lüğü

İrem İşel ve Nisanur Faideci milli forma için mücadele etti

Bilecik ilini temsil eden taekwondo sporcuları İrem İşel ve Nisanur Faideci (44 kg), yıldız bayanlar kategorisinde düzenlenen milli takım seçmelerinde tüm rakiplerini geride bırakarak milli formayı giymeye hak kazandı.

Seçmelerin ardından 6-8 Kasım 2025 tarihlerinde Atina/Yunanistan’da düzenlenen Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden İrem İşel, turnuvayı Avrupa üçüncülüğü ile tamamlayarak uluslararası arenada önemli bir başarı elde etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcularımızı ve antrenörümüz Hanife Yıldız’ı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadeleriyle sporcuların kent ve ülke adına gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Başarı, hem genç sporcuların hem de antrenörlerinin çalışmalarının bir sonucu olarak öne çıkarken, Bilecik taekwondo camiasında moral ve umut kaynağı oldu.

BİLECİKLİ SPORCULAR MİLLİ TAKIMDA GURUR YAŞATTI