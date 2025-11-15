Bilecik'in Taekwondo Gururu: İrem İşel Avrupa 3.'lüğü, Faideci Milli Takımda

İrem İşel ve Nisanur Faideci, yıldız bayanlar milli takım seçmelerini kazanarak milli formayı giydi; İrem İşel Atina'da Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:08
Bilecik'in Taekwondo Gururu: İrem İşel Avrupa 3.'lüğü, Faideci Milli Takımda

Bilecik'in Taekwondo Gururu: İrem İşel Avrupa 3.'lüğü

İrem İşel ve Nisanur Faideci milli forma için mücadele etti

Bilecik ilini temsil eden taekwondo sporcuları İrem İşel ve Nisanur Faideci (44 kg), yıldız bayanlar kategorisinde düzenlenen milli takım seçmelerinde tüm rakiplerini geride bırakarak milli formayı giymeye hak kazandı.

Seçmelerin ardından 6-8 Kasım 2025 tarihlerinde Atina/Yunanistan’da düzenlenen Yıldızlar Taekwondo Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden İrem İşel, turnuvayı Avrupa üçüncülüğü ile tamamlayarak uluslararası arenada önemli bir başarı elde etti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcularımızı ve antrenörümüz Hanife Yıldız’ı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" ifadeleriyle sporcuların kent ve ülke adına gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Başarı, hem genç sporcuların hem de antrenörlerinin çalışmalarının bir sonucu olarak öne çıkarken, Bilecik taekwondo camiasında moral ve umut kaynağı oldu.

BİLECİKLİ SPORCULAR MİLLİ TAKIMDA GURUR YAŞATTI

BİLECİKLİ SPORCULAR MİLLİ TAKIMDA GURUR YAŞATTI

İLGİLİ HABERLER

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaşehir'de Trafik Kazası: 1 Polis Memuru Şehit, 1 Ağır Yaralı
2
Sivas'ta Yoğun Kar Nedeniyle Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
3
Alanya'da Jandarma Operasyonu: 500 Gram Kubar Esrar ve 126 Lyrica Ele Geçirildi
4
Muğla Ula'da Trafik Kazası: Beton Bariyere Çarpan Kadın Öldü
5
Didim'de Emekli Aslan Arslan Keçileriyle Köy Hayatına Döndü
6
Bağlar İlçe Başkanı Ferit Avcıkıran STK Temsilcileriyle Buluştu
7
Adıyaman’da 350 bininci konutun anahtarı 15 Kasım’da teslim edilecek

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı