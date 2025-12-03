Bilecik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Resmi Araç Engelli Parkına Park Edince Ceza

Bilecik'te 3 Aralık'ta resmi aracın engelli parkına park etmesi ceza getirdi

Bozüyük'teki dinlenme tesisinde gelişen olay sosyal medyada gündem oldu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisinde, Bilecik İl Özel İdaresi'ne ait 11 EK 805 plakalı resmi araç, tesisteki bir restoranın önündeki engelli park yerine park etti.

Bunu gören ve engelli olduğu öğrenilen Ufuk Durak, sosyal medya hesabından Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i etiketleyerek durumu paylaştı ve tepki gösterdi.

Engelli vatandaşlarımızın hakları bizim her daim birinci önceliğimizdir. Sizlere tahsis edilen bu özel alanların başkaları tarafından kullanılması kabul edilemez. Gereği yapılacaktır. Selamlarımla

Vali Sözer'in bu paylaşımın altına düşen notunun ardından işlem başlatıldı. Ardından resmi araca bin 986 cezai işlem uygulandı.

