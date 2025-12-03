Bilecik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Resmi Araç Engelli Parkına Park Edince Ceza

Bilecik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Bilecik İl Özel İdaresi'ne ait 11 EK 805 plakalı resmi araç, engelli parkına park ettiği için bin 986 cezai işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 13:24
Bilecik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Resmi Araç Engelli Parkına Park Edince Ceza

Bilecik'te 3 Aralık'ta resmi aracın engelli parkına park etmesi ceza getirdi

Bozüyük'teki dinlenme tesisinde gelişen olay sosyal medyada gündem oldu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki bir dinlenme tesisinde, Bilecik İl Özel İdaresi'ne ait 11 EK 805 plakalı resmi araç, tesisteki bir restoranın önündeki engelli park yerine park etti.

Bunu gören ve engelli olduğu öğrenilen Ufuk Durak, sosyal medya hesabından Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'i etiketleyerek durumu paylaştı ve tepki gösterdi.

Engelli vatandaşlarımızın hakları bizim her daim birinci önceliğimizdir. Sizlere tahsis edilen bu özel alanların başkaları tarafından kullanılması kabul edilemez. Gereği yapılacaktır. Selamlarımla

Vali Sözer'in bu paylaşımın altına düşen notunun ardından işlem başlatıldı. Ardından resmi araca bin 986 cezai işlem uygulandı.

BİLECİK'TE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ'NDE ENGELLİ YERİNE PARK EDEN RESMİ ARACA CEZAİ İŞLEM...

BİLECİK'TE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ'NDE ENGELLİ YERİNE PARK EDEN RESMİ ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

BİLECİK'TE 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ'NDE ENGELLİ YERİNE PARK EDEN RESMİ ARACA CEZAİ İŞLEM...

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uzman Uararısı: Çocuklarda Gece İdrar Kaçırma (Enürezis Nokturna) — Op. Dr. Akın Karagözoğlu
2
Adıyaman Belediyesi Aralık Meclis Toplantısı: 475 Bin Ton Asfalt ve Sorgun'la Kardeşlik
3
Yunusemre Belediyesi, BÜKSEV ile Kanser Destek Protokolü İmzalamaya Hazırlanıyor
4
Aydın'da Su Ürünleri Denetimleri: 1380 Sayılı Kanun Kapsamında Sıkı Kontrol
5
Turistik Doğu Ekspresi'ne Talep Çığ Gibi: 22 Aralık 2025'te Sezon Başlıyor
6
Karaman'da 51 Yeni Araç Emniyet ve Jandarmaya Törenle Tahsis Edildi
7
Ilgaz Dağı Beyaza Büründü: Havadan Görüntüler

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği