Bilecik'te 344 öğrenciye su verimliliği eğitimi

Bilecik İl Tarım Müdürlüğü, Malhunhatun İlköğretim Okulu'ndaki 3. ve 4. sınıflardan toplam 344 öğrenciye suyun önemi ve tasarruflu kullanımı konusunda eğitim verdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:26
Malhunhatun İlköğretim Okulu'nda 3. ve 4. sınıflara yönelik program

Bilecik İl Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde, Malhunhatun İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerine suyun önemi ve tasarruflu kullanımı anlatıldı.

Eğitim kapsamında toplam 344 öğrenci su verimliliği, su kaynaklarını koruma yolları ve günlük hayatta uygulanabilecek tasarruf yöntemleri hakkında bilgilendirildi.

Bilecik İl Tarım Müdürlüğü yetkilileri, "Eğitimin amacı, çocuklara küçük yaşta su tasarrufu bilinci kazandırmak ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Program, öğrencilerde çevre bilincini artırmayı ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

