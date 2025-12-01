Bilecik'te 8 Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te 8 farklı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:14
Bilecik'te 8 Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik'te 8 Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Bilecik merkezli operasyonda, 8 farklı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.

Operasyon ve Yakalama

Edinilen bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli dolandırıcılık suçlarından aranan şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adli Süreç ve Teslim

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adli mercilere sevk edildi. Mahkeme kararı doğrultusunda hükümlü, teslim edilmek üzere Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

SEKİZ FARKLI DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS BİLECİK’TE YAKALANDI

SEKİZ FARKLI DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS BİLECİK’TE YAKALANDI

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İşten Atılma Korkusu ve Dengesiz Çalışma Saatleri Stresi Tırmandırıyor
2
Isparta'da Haftalık Polis Denetimleri: 71 Aranan Şahıs Yakalandı
3
Muratpaşa'da Kuşaklar Arası Etkileşim Atölyesi Falez Yaşlı Evi'nde
4
Zernek Barajı Kazası: 3 Genç Hakkari'de Toprağa Verildi
5
Konya Bozkır'da Kafa Kafaya Kaza: 1 Ölü, 5 Yaralı
6
Siirt'te Kurtalan'da Apartman Yangını Söndürüldü
7
Karacabey Atatürk Kültür Parkı'na Motosiklet Girişi Yasaklandı

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL