Bilecik'te 8 Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Bilecik merkezli operasyonda, 8 farklı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü polis ekipleri tarafından yakalandı.
Operasyon ve Yakalama
Edinilen bilgilere göre; Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli dolandırıcılık suçlarından aranan şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Adli Süreç ve Teslim
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adli mercilere sevk edildi. Mahkeme kararı doğrultusunda hükümlü, teslim edilmek üzere Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
