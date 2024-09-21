Bilecik'te Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bilecik'te Yaşanan Trafik Kazası

Bilecik'te bir trafik kazasında, devrilen araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Osmaneli-Bilecik karayolunda Furkan İpek yönetimindeki 11 AD 034 plakalı pikap, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti ve devrildi.

Yaralıların Durumu

Kaza sonrası Furkan İpek ile birlikte araçta bulunan Yunus İ., Ayşe Y. ve Zeynep İ. yaralanarak olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldılar.

Ağır Yaralanan Sürücü Kurtarılamadı

Yaralıların hastaneye ulaşmasının ardından, sürücü Furkan İpek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bilecik'te bir aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.