DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.156.461,35 -0,67%

Bilecik'te Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bilecik'te meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi ise yaralandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 16:51
Bilecik'te Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Bilecik'te Yaşanan Trafik Kazası

Bilecik'te bir trafik kazasında, devrilen araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Osmaneli-Bilecik karayolunda Furkan İpek yönetimindeki 11 AD 034 plakalı pikap, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti ve devrildi.

Yaralıların Durumu

Kaza sonrası Furkan İpek ile birlikte araçta bulunan Yunus İ., Ayşe Y. ve Zeynep İ. yaralanarak olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldılar.

Ağır Yaralanan Sürücü Kurtarılamadı

Yaralıların hastaneye ulaşmasının ardından, sürücü Furkan İpek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Bilecik'te bir aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bilecik'te bir aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Martının Eğlenceli Anı
2
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TEKNOSAB Kavşağını Ziyaret Etti
3
Trabzon'da Sel Faciası: Yaralı Kadının Tedavisi Devam Ediyor
4
Mersin Bozyazı'da Ortaya Çıkan Hortumlar Göz Doldurdu
5
Kıdemli Başçavuş Hüseyin Kutlu'nun Anma Töreni
6
Irak, Lübnan'a Tıbbi Yardım Gönderdi
7
İstanbul'da Metrobüs Kazası: 3 Yaralı

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik