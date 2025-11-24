Bilecik’te Karasu Su Birliği'nde Yeni Dönem Planlaması ve Bütçe Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Toplantı Bilecik Belediyesi Vadi Park Sosyal Tesisleri’nde yapıldı

Bilecik’te Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği toplantısı, Birlik Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında yeni dönem planlaması için gerçekleştirildi.

Toplantı, Bilecik Belediyesi Vadi Park Sosyal Tesislerinde, üye belediye başkanları ve temsilcilerin katılımıyla yapıldı. Oturumda, su yönetiminin daha güçlü bir yapıya kavuşturulması hedefiyle yeni dönemde yürütülecek faaliyetler masaya yatırıldı.

Görüşülen bütçe ise toplantıda ele alınarak oy birliğiyle kabul edildi.

Bilecik Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Melek Mızrak Subaşı toplantıya ilişkin, "Karasu İçme ve Kullanma Suyu İşletme Birliği Olağan Meclis Toplantımızı ilçe belediye başkanlarımızın katılımlarıyla Vadipark Sosyal Tesislerimizde gerçekleştirdik. İş birliği, dayanışma ve ortak akılla hareket ederek bölgemizin su yönetimini daha güçlü bir yapıya kavuşturmak adına gerçekleştirdiğimiz ve tüm kararların oy birliğiyle kabul edildiği toplantımızın şehrimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

