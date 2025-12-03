Bilecik'te Kış Lastiği Denetimi: Yük ve Eşya Taşıyan Araçlar Kontrol Ediliyor

Bilecik'te yük ve eşya taşıyan araçlarda kış lastiği denetimleri sürüyor; amaç trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:18
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:18
Bilecik'te Kış Lastiği Denetimi: Yük ve Eşya Taşıyan Araçlar Kontrol Ediliyor

Bilecik'te Kış Lastiği Denetimi: Yük ve Eşya Taşıyan Araçlar Kontrol Ediliyor

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulamalara devam ediyor

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yük ve eşya taşıyan araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulamalarını titizlikle denetlemeye devam ediyor.

Kış lastiklerinin düşük sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığı, fren mesafesini kısalttığı ve kayma riskini azalttığı belirtiliyor. Denetimler, sürücülerin hem kendi güvenliğini hem de trafikteki tüm vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülüyor.

Sürücülere, soğuk hava koşullarına hazırlıklı olmaları ve kışlık lastiklerini zamanında takmaları tavsiye ediliyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ise konuyla ilgili olarak, "Amacımız, trafikte güvenliği en üst seviyeye çıkarmak ve sürücülerimizin can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Kış lastiklerini zamanında takmak herkesin sorumluluğudur" dedi.

BİLECİK TRAFİĞİNDE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

BİLECİK TRAFİĞİNDE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

BİLECİK TRAFİĞİNDE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'nin 'Kusursuz Kafe'si: 17 Down Sendromlu Çalışana İstihdam
2
Malatya’da engelli vatandaşlardan 'erişilebilir şehir' talebi
3
Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
4
Aydın Köşk’te kasten adam öldürme zanlısı yakalandı
5
Balıkesir'de Ahmet Akın: "Engelliler Günü bir güne sığdırılacak bir gün değil"
6
Kazım Koyuncu paylaşımlarına mirasçılardan 50 bin TL telif talebi
7
Buldan'da İhramcı Devesi Dualarla Havudunu Kuşandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde