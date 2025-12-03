Bilecik'te Kış Lastiği Denetimi: Yük ve Eşya Taşıyan Araçlar Kontrol Ediliyor

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulamalara devam ediyor

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yük ve eşya taşıyan araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulamalarını titizlikle denetlemeye devam ediyor.

Kış lastiklerinin düşük sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığı, fren mesafesini kısalttığı ve kayma riskini azalttığı belirtiliyor. Denetimler, sürücülerin hem kendi güvenliğini hem de trafikteki tüm vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülüyor.

Sürücülere, soğuk hava koşullarına hazırlıklı olmaları ve kışlık lastiklerini zamanında takmaları tavsiye ediliyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ise konuyla ilgili olarak, "Amacımız, trafikte güvenliği en üst seviyeye çıkarmak ve sürücülerimizin can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Kış lastiklerini zamanında takmak herkesin sorumluluğudur" dedi.

BİLECİK TRAFİĞİNDE KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ