Bilecik’te Kritik Karbonmonoksit Uyarısı

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, kış döneminde soba ve yakıtla çalışan ısıtıcıların yoğun olarak kullanılmasıyla karbonmonoksit kaynaklı zehirlenmelerde artış görüldüğüne dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Hayati riskler ve alınması gereken önlemler

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, "Renksiz ve kokusuz olması nedeniyle ‘görünmez tehlike’ olarak nitelendirilen karbonmonoksitin, soba, kombi ve şofben gibi cihazların hatalı kullanımı sonucu ortaya çıkarak kısa sürede hayati risk oluşturuyor. Karbonmonoksit zehirlenmesinin genellikle baş ağrısı, baş dönmesi ve halsizlik gibi belirtilerle başlayarak; maruziyetin devam etmesi durumunda bilinç kaybı ve ölümle sonuçlanabilecek ağır tablolara yol açabilir. Bu nedenle yakıtla çalışan tüm cihazların düzenli bakımının yaptırılması, menfezlerin kapatılmaması, bacaların her yıl temizlenmesi ve lodoslu havalarda bacalı ısıtıcıların kullanılmaması gerekli. Soba kullanımının arttığı dönemlerde zehirlenme vakalarının ülke genelinde yükseldi. Karbonmonoksit dedektörü kullanımı hayati önem taşıyor. Ayrıca kapalı alanlarda araç, jeneratör, mangal veya kamp ocağı gibi cihazların çalıştırılmaması gerekli. Karbonmonoksit maruziyeti şüphesi durumunda yapılması gerekenler ise baş ağrısı, baş dönmesi ve halsizlik hisseden kişilerin derhal temiz havaya çıkarılması ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunulması önemli. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızı karbonmonoksit tehlikesine karşı bilinçli hareket etmeye ve yakıtla çalışan cihazları güvenli şekilde kullanmaya davet ediyoruz" dedi.

Yapılan uyarıda ayrıca, karbonmonoksit zehirlenmelerinin önlenmesi amacıyla 2015 yılında başlatılan Türkiye Karbonmonoksit Zehirlenmesinin Önlenmesi Programı ve Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalar, eğitimler ve oluşturulan veri sistemi hakkında bilgi verildi.

BİLECİK BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNDEN SORUMLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI SABRİ ÇOBANOĞLU