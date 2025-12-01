Bilecik'te Özel Güvenliklere Etkili İletişim ve Öfke Kontrolü Eğitimi

2025 Aile Yılı kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve KYG yurtlarındaki özel güvenlik görevlilerine iletişim ve öfke kontrolü eğitimi verildi.

Bilecik'te Özel Güvenliklere Etkili İletişim ve Öfke Kontrolü Eğitimi

Bilecik'te özel güvenlik görevlilerine iletişim odaklı eğitim

2025 Aile Yılı kapsamında kurumlar arası iş birliği güçlendirildi

2025 Aile Yılı etkinlikleri çerçevesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYG) yurtlarında görev yapan özel güvenlik personeline yönelik bir eğitim programı düzenlendi.

Eğitimde, güvenlik görevlilerinin "Etkili iletişim ve öfke kontrolü" konularında bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendi. Program kapsamında, güvenlik personelinin öğrenci, personel ve ziyaretçilerle iletişim süreçlerinde daha sağlıklı ve yapıcı yöntemler kullanması üzerinde duruldu.

Yetkililer, programın aile yılı kapsamında kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik olduğunu bildirdi. Etkinliğin, kurum içi iletişim kalitesini yükseltmeye ve farkındalık oluşturmağa katkı sağlayacağı vurgulandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ise şunları ifade etti: "Bu tür çalışmalar güvenlik personelimizin hem kurum içindeki iletişimini güçlendiriyor hem de aile yılı kapsamında farkındalık oluşturuyor."

