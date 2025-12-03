Bilecik'te Tır Devrildi: Sürücü Halim Y. Yaralandı

Bilecik-Vezirhan Gölpazarı yolunda 41 AVC 546 plakalı tırın devrilmesi sonucu sürücü Halim Y. hafif yaralandı; jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:20
Bilecik'te Tır Devrildi: Sürücü Halim Y. Yaralandı

Bilecik'te Tır Devrildi: Sürücü Halim Y. Yaralandı

Kaza Detayları

Bilecik-Vezirhan Gölpazarı karayolunda seyir halindeki bir tırın devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 41 AVC 546 plakalı tırın sürücüsü Halim Y., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yan yatıp devrildi.

Kazada sürücü hafif yaralandı; olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

BİLECİK'TE DEVRİLEN TIRIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

BİLECİK'TE DEVRİLEN TIRIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

BİLECİK'TE DEVRİLEN TIRIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'nin 'Kusursuz Kafe'si: 17 Down Sendromlu Çalışana İstihdam
2
Malatya’da engelli vatandaşlardan 'erişilebilir şehir' talebi
3
Balıkesir Valisi Ustaoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı
4
Aydın Köşk’te kasten adam öldürme zanlısı yakalandı
5
Balıkesir'de Ahmet Akın: "Engelliler Günü bir güne sığdırılacak bir gün değil"
6
Kazım Koyuncu paylaşımlarına mirasçılardan 50 bin TL telif talebi
7
Buldan'da İhramcı Devesi Dualarla Havudunu Kuşandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde