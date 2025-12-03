Bilecik'te Tır Devrildi: Sürücü Halim Y. Yaralandı
Kaza Detayları
Bilecik-Vezirhan Gölpazarı karayolunda seyir halindeki bir tırın devrilmesi sonucu trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 41 AVC 546 plakalı tırın sürücüsü Halim Y., bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır yan yatıp devrildi.
Kazada sürücü hafif yaralandı; olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
BİLECİK'TE DEVRİLEN TIRIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI