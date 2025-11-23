Bilecik’te Trafik Kazası: 2’si Çocuk 5 Yaralı

Bilecik’te Trafik Kazası: 2’si Çocuk 5 Kişi Yaralandı

Kaza, Gölpazarı-Vezirhan Karayolunun Beşevler Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Karayolunda seyir halindeki Nigar H. (45) idaresindeki 26 AJY 177 plakalı otomobil ile tali yoldan çıkan Dündar Ş. (63) idaresindeki 34 US 0731 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada 26 AJY 177 plakalı araç sürücüsü Nigar H. ile araçta yolcu olarak bulunan A.H., S.Ş., A.Ş. ve çocuklar N.H. ile E.H. yaralandı.

Yaralılara olay yerinde acil servis ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve yaralılar Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk tetkikler sonrasında 3 kişi Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik kısa süreli kontrollü sağlandı; araçların kaldırılmasının ardından trafik tamamen açıldı.

Olayla ilgili soruşturma, jandarma ekipleri tarafından başlatıldı.

