Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde düzenlenen operasyonda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve uyuşturucu hap ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:28
Bozüyük'te düzenlenen operasyona ilişkin detaylar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı kapsamlı çalışmalar neticesinde muhtelif miktarlarda metamfetamin, sentetik kannabinoid ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda ayrıca hassas terazi ve bong aparatı bulundu.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ise, "Uyuşturucuya asla geçit vermeyeceğiz, halkımızın huzuru ve güvenliği bizim için her şeyden önde gelir" dedi.

