Bilecik'te yeni cadde ve kaldırımlar ulaşıma açıldı

Bilecik Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında yeni cadde ve sokaklar ulaşıma açılırken, kaldırımlar da yenileniyor.

Başta Pelitözü ve Bahçelievler Mahallesi olmak üzere şehir merkezinde birçok alanda kaldırımlar kış mevsimi öncesinde yenileniyor. Enerji ve doğal gaz hattı çalışmaları sebebiyle yapılan altyapı müdahalelerinin ardından üstyapı çalışmaları da belediye ekiplerince tamamlanıyor.

Altyapı çalışmalarının ardından üstyapı tamamlandı

Enerji ve doğal gaz hatlarına yönelik gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sonrasında, yolların ve kaldırımların yenilenmesine yönelik üstyapı çalışmaları hayata geçirildi. Birçok sokak ve cadde yenilenerek ulaşıma açıldı, kent trafiği ve yaya ulaşımı rahatlatıldı.

Yerel halk memnun, ekipler taleplere cevap veriyor

Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar özellikle Pelitözü Mahallesinde yoğun şekilde sürüyor. Mahalle sakinleri yenilenen kaldırım ve yollardan duydukları memnuniyeti belirterek belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Ekipler ayrıca vatandaş ve esnaf tarafından iletilen talepler doğrultusunda gerekli düzenleme ve bakım çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

