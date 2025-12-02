Bilecik'te Yıldız Kızlar Voleybol Finali'nde Bozüyük Heyecanı

Bilecik'te Yıldız Kızlar Voleybol Finali Bozüyük'te Heyecan Yarattı

Bozüyük ilçesinde oynanan Yıldız Kızlar Voleybol final maçı büyük heyecana sahne oldu. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Meliha Ercan Ortaokulu arasındaki mücadelede sporcuların centilmence mücadelesi dikkat çekti.

Ödül Töreni ve İlçe Yetkilileri

Finali, Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsa Yaldız yerinde izledi. Dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Karşılaşmada sporun birleştirici ve motive edici etkisi gözlendi.

Kaymakam Adem Öztürk yaptığı açıklamada: "Kaymakamlığımız ilçemizde tüm halkımız için her yaşta ve branşta sporu ve sporcuyu desteklemektedir. Öğrencilerimizin sporla buluşması, hem sağlıklı yaşam hem de başarı odaklı gelişimleri açısından büyük önem taşıyor" dedi.

BİLECİK’TE YILDIZ KIZLAR VOLEYBOL FİNALİ HEYECANI