Bilecik'te Yıldız Kızlar Voleybol Finali'nde Bozüyük Heyecanı

Bozüyük'te Mehmet Akif Ersoy ve Meliha Ercan Ortaokulları arasındaki Yıldız Kızlar Voleybol finalinde centilmence mücadele ve kupa töreni öne çıktı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 09:43
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 09:43
Bozüyük ilçesinde oynanan Yıldız Kızlar Voleybol final maçı büyük heyecana sahne oldu. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu ile Meliha Ercan Ortaokulu arasındaki mücadelede sporcuların centilmence mücadelesi dikkat çekti.

Ödül Töreni ve İlçe Yetkilileri

Finali, Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsa Yaldız yerinde izledi. Dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Karşılaşmada sporun birleştirici ve motive edici etkisi gözlendi.

Kaymakam Adem Öztürk yaptığı açıklamada: "Kaymakamlığımız ilçemizde tüm halkımız için her yaşta ve branşta sporu ve sporcuyu desteklemektedir. Öğrencilerimizin sporla buluşması, hem sağlıklı yaşam hem de başarı odaklı gelişimleri açısından büyük önem taşıyor" dedi.

