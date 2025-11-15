Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürlüğü'nde Güvenlik İncelemesi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek asayiş, trafik ve güvenlik hizmetlerini yerinde inceledi ve emniyet personeline başarı diledi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 10:09
Vali Sözer, asayiş ve trafik hizmetlerini yerinde değerlendirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kentte güvenlik ve asayiş hizmetlerini yerinde incelemek üzere İl Emniyet Müdürlüğü'nde incelemelerde bulundu.

Vali Sözer, il genelinde yürütülen asayiş, trafik ve güvenlik hizmetlerine ilişkin bilgi aldı. Ziyaret sırasında İl Emniyet Müdürü tarafından emniyet teşkilatının faaliyetleri, yürütülen projeler ve halkın güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi sunuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün görev ve sorumluluklarını yakından takip eden Vali Sözer, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzurunun sağlanmasında gösterilen çabaları takdir etti.

Vali Sözer, emniyet personeline başarı dileklerinde bulunarak görevlerinde kolaylık temennisinde bulundu. Vali Sözer ziyaretinde, "Kamu düzeninin korunması ve vatandaşlarımızın huzurunun sağlanması adına görev yapan emniyet personeline görevlerinde kolaylıklar dileyerek, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

