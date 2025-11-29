Bilecik Yenipazar'da Verimli Ayçiçeği Üretimi İçin Eğitim

Bilecik Yenipazar'da Ayçiçeği Yetiştiriciliği Bilgilendirme Toplantısı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Yenipazar ilçesinde çiftçilere yönelik Ayçiçeği Yetiştiriciliği Bilgilendirme Toplantısı düzenledi. Etkinlik, üretimde verimliliği ve bilinçli tarımı artırmaya yönelik teknik bilgiler sunmak amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan konular

Toplantıda, doğru tohum seçimi, ekim teknikleri, hastalık ve zararlılarla mücadele, verim artırma yöntemleri ve bölgeye uygun ayçiçeği çeşitleri gibi başlıklarda çiftçilere kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilerin daha verimli ve bilinçli üretim yapmalarını sağlamak için saha çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. "Üreticilerimiz için daha güçlü, daha verimli bir üretim sezonu hedefiyle sahadayız" dedi.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı, bölge üreticilerinin uygulamada kullanabilecekleri pratik öneriler ve teknik bilgiler edinmelerine olanak sağladı.

BİLECİK’TE VERİMLİ AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ İÇİN EĞİTİM