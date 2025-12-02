Bilişim Akademisi'nde Arduino Eğitimi: Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Robotik Kodlamayla Buluştu

Bilişim Akademisi Erciyes Üniversitesi öğrencilerine Arduino eğitimi verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın özel projesi olan Bilişim Akademisi, Erciyes Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği öğrencilerini ağırlayarak Arduino tabanlı robotik kodlama eğitimi sundu. Genç öğretmen adayları, geleceğin sınıflarında teknolojiyi etkin kullanmak amacıyla uygulamalı eğitimlerle donatıldı.

Eğitimin içeriği ve uygulamalar

Akademi, Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilim ve Toplum Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak gerçekleştirilen programda katılımcılara temel elektronik bileşenlerinin tanınması, sensörlerin kullanımı ve Arduino ile uygulamalı devre tasarımı konularında kapsamlı eğitim verdi. Öğrenciler ilk devre bağlantılarını başarıyla gerçekleştirdi ve bilimin teknolojiyle üretime dönüştüğü bir deneyim yaşadı.

Fen eğitiminde robotik ve kodlamanın entegrasyonu

Uygulamalı eğitimler, robotik ve kodlama becerilerinin fen bilimleri öğretimine nasıl entegre edilebileceğine dair örnek çalışmalar içerdi. Teknolojiyi sınıflarına taşımayı hedefleyen genç öğretmen adayları, aldıkları eğitimle modern öğretim yöntemlerine bir adım daha yaklaşırken, nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefi doğrultusunda pratik kazanım elde etti.

Bilişim Akademisi, teknoloji, eğitim ve gençliğe verilen önemin bir yansıması olarak nitelikli eğitim çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü gösterdi.

