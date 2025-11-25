Bingöl'de Evden Hırsızlık Faili Tutuklandı

Olay ve soruşturma detayları

18.11.2025 tarihinde Bingöl merkezinde meydana gelen evden hırsızlık olayının faili, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğimiz görevlilerince yürütülen ısrarlı saha çalışmaları ve detaylı kamera incelemeleri sonucunda olayın failinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, olayın faili olduğu tespit edilen yaşı küçük 1 şahısın yakalandığı ve adli mercilerin talimatları doğrultusunda şahıs hakkında SSÇ sıfatıyla gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Benzer suçlardan çok sayıda kayıt bulunan SSÇ şahıs, Çocuk Şube Müdürlüğümüz görevlileri tarafından adli mercilere çıkarılmış; şahıs tutuklanmış olup, Diyarbakır Kapalı Çocuk Cezaevine teslim edilecektir.

