Bingöl'de Evden Hırsızlık Faili Tutuklandı

Bingöl'de 18.11.2025 tarihli evden hırsızlık olayının faili olan yaşı küçük şüpheli yakalandı; adli işlemler sonrası tutuklanarak cezaevine teslim edilecek.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 18:59
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 18:59
Bingöl'de Evden Hırsızlık Faili Tutuklandı

Bingöl'de Evden Hırsızlık Faili Tutuklandı

Olay ve soruşturma detayları

18.11.2025 tarihinde Bingöl merkezinde meydana gelen evden hırsızlık olayının faili, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğimiz görevlilerince yürütülen ısrarlı saha çalışmaları ve detaylı kamera incelemeleri sonucunda olayın failinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, olayın faili olduğu tespit edilen yaşı küçük 1 şahısın yakalandığı ve adli mercilerin talimatları doğrultusunda şahıs hakkında SSÇ sıfatıyla gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Benzer suçlardan çok sayıda kayıt bulunan SSÇ şahıs, Çocuk Şube Müdürlüğümüz görevlileri tarafından adli mercilere çıkarılmış; şahıs tutuklanmış olup, Diyarbakır Kapalı Çocuk Cezaevine teslim edilecektir.

BİNGÖL’DE EVDEN HIRSIZLIK OLAYININ FAİLİ YAKALANDI

BİNGÖL’DE EVDEN HIRSIZLIK OLAYININ FAİLİ YAKALANDI

İLGİLİ HABERLER

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korgeneral Kadıoğlu Tiflis'te Geladze ile Görüştü: C-130 Kazasına Teşekkür
2
Mardin'de Sopalı Kavga: Artuklu'da 6 Kişi Yaralandı
3
Ordu Ünye'de Deniz Kıyısında Kadın Cesedi Bulundu — Aliye Yılmaz (40)
4
İncirliova'da 1 Milyar 302 Milyon TL'lik Yatırım Krizi: Başkan Kaya'dan CHP'ye Tepki
5
Erzincan'da Baba ve Oğlu Tabancayla Ölü Bulundu
6
Siirt'te otomobilin çarptığı 4,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
7
Bağcılar'da Plevne Parkı Süresiz Mühürlendi: 5 Çocuk Elektrik Akımına Kapıldı

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat