Bingöl'de Kar Etkili: Bingöl-Elazığ Yolu Zorlandı

Bingöl'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu; Bingöl-Elazığ karayolu Kuruca mevkiinde sürücüler güçlük yaşadı, iş makineleri kar küreme çalışması başlattı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:18
Bingöl'de Kar Etkili: Bingöl-Elazığ Yolu Zorlandı

Bingöl'ün Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Bingöl-Elazığ karayolu kuruca mevkiinde ilerleyen sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kar ve Sağanak, İş Makineleri Seferber Oldu

Yağmurun etkili olduğu şehir merkezinin aksine, yükseklerde yoğun kar görülürken, bölgeye sevk edilen iş makineleri kar küreme çalışmalarına başladı. Ulaşımın aksamaması için ekipler gece boyunca yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojiden Uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bölge genelinde havanın çok bulutlu; orta ve kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerde (1600 metre rakım ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir."

Sürücülere, yüksek kesimlerde görenlerin zincirsiz ve kış lastiksiz yola çıkmaması, meteorolojik uyarıları takip etmeleri yönünde çağrı yapıldı.

BİNGÖL’ÜN YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. ÖZELLİKLE BİNGÖL - ELAZIĞ YOLU...

BİNGÖL’ÜN YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. ÖZELLİKLE BİNGÖL - ELAZIĞ YOLU KURUCU MEVKİİNDE SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI.

BİNGÖL’ÜN YÜKSEK RAKIMLI BÖLGELERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU. ÖZELLİKLE BİNGÖL - ELAZIĞ YOLU...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
2
Kayseri Büyükşehir, Sarız’da Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi'ni Yeniledi
3
Erdoğan Adıyaman'da 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
4
Malatya'da 13 Yaşındaki Yasin Adıyaman Evinde Ölü Bulundu
5
Ordu'da Karla Mücadele: Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda
6
İzmir Otogarı krizi: İzmir Büyükşehir’den İZOTAŞ’a 'işgalci' Tepkisi

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı