Bingöl'de Kar Etkili: Bingöl-Elazığ Yolu Zorlandı

Bingöl'ün Yüksek Kesimleri Beyaza Büründü

Bingöl'ün yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Bingöl-Elazığ karayolu kuruca mevkiinde ilerleyen sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Kar ve Sağanak, İş Makineleri Seferber Oldu

Yağmurun etkili olduğu şehir merkezinin aksine, yükseklerde yoğun kar görülürken, bölgeye sevk edilen iş makineleri kar küreme çalışmalarına başladı. Ulaşımın aksamaması için ekipler gece boyunca yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Meteorolojiden Uyarı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bölge genelinde havanın çok bulutlu; orta ve kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerde (1600 metre rakım ve üzeri) karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi beklenmektedir."

Sürücülere, yüksek kesimlerde görenlerin zincirsiz ve kış lastiksiz yola çıkmaması, meteorolojik uyarıları takip etmeleri yönünde çağrı yapıldı.

