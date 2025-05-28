Bingöl'de 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği Gerçekleşti

Bingöl'de, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" etkinliği büyük ilgi gördü.

Etkinlikte, ilkokul öğrencilerine verilen ilk yardım eğitimi sonrasında, senaryoya göre rahatsızlanan çocuklara müdahale eden öğrenciler, acil sağlık hizmetlerini simüle ederek ambulansa taşıdı.

Vali Usta'dan Sağlık Bilinci Vurgusu

Etkinliğe katılan Vali Ahmet Hamdi Usta, telsiz aracılığıyla hasta için anons yaparak sağlık eğitimine olan önemini vurguladı. Usta, programda yaptığı konuşmada yeni sağlık politikalarının sağlığı korumaya odaklandığını belirterek, "Bizim yapmamız gereken asıl iş, insanımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir. Eğer ilkokul seviyesinde başlayabilirsek, sağlık bilinciyle ilgili kalıcı bilgiler oluşturma imkânına sahip oluruz," dedi.

Sağlıklı Nesiller İçin Birlikte Çalışalım

İl Sağlık Müdürü Samet Tatlı, etkinliğin temel hedeflerinin sağlıklı nesiller yetiştirmek ve toplumda sağlık bilincini küçük yaşlarda oluşturmak olduğunu ifade etti. Tatlı, "İlkokul çağındaki öğrencilerimize sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak ve sağlık konusundaki bilgi düzeylerini artırmak son derece önemlidir," diyerek gençlerin sağlıklı bir geleceğe hazırlanması gerektiğine dikkat çekti.

Etkinlikte öğrenciler, halay gösterisi ve çuval yarışı gibi çeşitli aktivitelere de katıldı. Programa ayrıca Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, AFAD İl Müdürü Atilla Uzun, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Bingöl'de "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" etkinliği gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğünce Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, ilk yardım eğitimi alan öğrenciler, senaryoya göre rahatsızlanan çocukları müdahalede ettikten sonra ambulansa taşıdı.

Bingöl'de "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" etkinliği gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğünce Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, ilk yardım eğitimi alan öğrenciler, senaryoya göre rahatsızlanan çocukları müdahalede ettikten sonra ambulansa taşıdı.