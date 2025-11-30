Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Eroin, Metamfetamin ve Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de iki operasyonda 15,14 gr eroin, 8,45 gr metamfetamin ve 96,75 gr esrar ele geçirildi; şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 09:47
Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Eroin, Metamfetamin ve Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Eroin, Metamfetamin ve Esrar Ele Geçirildi

Operasyon Özeti

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, iki ayrı operasyonda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele Geçirilen Maddeler

2 ayrı operasyonda toplam 15,14 gram eroin, 8,45 gram metamfetamin ve 96,75 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

