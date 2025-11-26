Bingöl Engelsiz Yaşam Merkezi'nden Dezavantajlı Bireylere Eğitim ve Kültür Desteği

Bingöl Engelsiz Yaşam Merkezi, dezavantajlı bireylere kapsamlı destek sağlıyor

Bingöl Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, düzenlediği eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle dezavantajlı bireylerin hayatına dokunuyor. Kurs ve atölye programları katılımcılara hem öğrenme hem de sosyalleşme imkânı sunuyor.

Çeşitli kurslar ve atölyeler

Kurumda okuma-yazmadan müziğe, halk oyunlarından dikiş-nakışa kadar birçok alanda kurslar veriliyor. Katılımcılar hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanıyor.

Merkez Koordinatörü Bahattin Tuz konuyla ilgili şunları söyledi: "Yaşam Merkezimizde dezavantajlı gruplara yönelik sosyal, sanat, spor ve kültür alanlarında faaliyetler yürütmekteyiz. Okuma-yazma kursu, dikiş-nakış kursu, aşçılık kursu, müzik kursu, halk oyunları, psikolojik rehberlik ve danışmanlık servisimiz, takı tasarım grubumuz ile çocuklar için resim ve sanat atölyemiz bulunmaktadır"

Hedef: daha fazla kişiye ulaşmak

Merkezden 61 dezavantajlı bireyin aktif olarak faydalandığını belirten Tuz, "Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu sayıları artırmayı hedefliyoruz ve daha çok kişiye ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Merkez, sosyal içerikli programlarla katılımcıların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

BİNGÖL'DE ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ DÜZENLEDİĞİ EĞİTİM, SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLERLE DEZAVANTAJLI BİREYLERİN YANINDA OLUYOR.